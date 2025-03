Même si absolument rien n'est en cours on peut un peu sourire d'écouter Pocketpair évoquer un intérêt pour la Switch 2



"Nous n'avons pas encore vu ces spécifications. Comme tout le monde, nous attendons. Je me promène à la GDC en espérant que quelqu'un m'en parlera, mais tous ceux à qui j'ai parlé m'ont dit qu'ils ne l'ont même pas vus.

Si elle est assez puissante, si elle vaut la peine d'être envisagé à 100 %. Nous avons fait beaucoup d'optimisation pour Steam Deck, et nous en sommes très satisfaits. Il reste encore du travail à faire, mais nous sommes très satisfaits du résultat. C'est pourquoi nous aimerions l'adapter à d'autres portables, si possible.



[Pocketpair communications director John 'Bucky' Buckley]