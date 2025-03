C'est moi ou j'ai l'impression,que malgré les drama sur ce se fameux assassin's creed shadow qui fesait limite appel au boycott,et ce jusqu'à son lancement,il semblerait qu'au bout de trois jours la plupart des joueurs qui l'ont critiqué lui trouve d'indéniables qualité

Ça partait dans non c'est le pire assassin jamais sorti, à cette assassin est vraiment beau finalement le jeu est vraiment chouette, oh yasuke j'adore le personnage plus rien à voir avec les précédent critique.il paraît même que les vente suivent et vous avez changé d'avis ??? Perso je vais attendre avant d'acheter le jeu.