Pas fan de la saga j’ai quand même fini par l’acheter étant fan de la mythologie grecque. Et franchement visuellement le jeu est super pour une sortie en 2018. Les effets de lumières du soleil et de l’eau sont particulièrement réussis. J’espère que le reste sera aussi bon. Belle surprise en tout cas. Je suis sur PS5 avec le patch 60 fps.

Who likes this ?

posted the 03/18/2025 at 07:13 AM by ouroboros4