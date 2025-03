C’est en effet l’insiderqui a partagé des captures d’écran sur lesquelles on peut constater la présence d’un. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’est plus possible de l’apercevoir sur le mod WIP - Ship Decals de ValleysEdge. eXtas1s avance l’idée que ce créateur est un bêta testeur.Une telle mention pourrait tout à fait indiquer l’arrivée prochaine de Starfield sur PS5. En novembre 2024, un scénario similaire s’était produit avec. Il n’aura ensuite fallu attendre que quelques mois pour que son portage sur PS5 soit officialisé