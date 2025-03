Un beau projet en plein financement participatif je souhaitais vous faire découvrir Bôken, un jeu de plateau qui est un hommage au JRPG old school.Le pitch des créateurs :Ce jeu unique combine en effet le meilleur des JRPG des années 80-90 et des jeux de plateau. Il propose une vaste campagne de 15 à 30 heures dans le royaume de Lanoth, en monde ouvert, où l’on y retrouvera explorations, combats, loot, villages, boutiques, PNJ, quêtes, donjons, boss etc… ET la possibilité de sauvegarder instantanément votre progression grâce à un système d’aimants totalement nouveau, offrant ainsi une expérience ludique similaire à celle des consoles de jeux.Vous vous ferez sans doute une bien meilleure idée du projet en regardant la vidéo