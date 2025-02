On a enfin le nom du Pianiste, ça seraqui a été choisi pour le concert!Voila les dates des concerts de nier piano en France!Paris le 19 avril 20:00, Salle GaveauLyon le 9 mai 20:00, Salle Molière

posted the 02/17/2025 at 06:38 PM by lion93