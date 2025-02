Salut à tous,J'espère que vous allez bien !Aujourd'hui je vous propose un tout nouveau format de vidéo sur ma chaine.Dans "Vision VidéoLudique" je vous propose de revenir sur les chefs d'œuvre qui ont façonné le jeu vidéo et l'ont élevé au rang d'art.Et on commence avec l'intemporel BioShock, créé en 2007 par Ken Levine et feu son studio Irrational Games.Vu qu'il s'agit d'un nouveau format sur lequel j'ai passé beaucoup de temps et pour lequel j'ai mis beaucoup de passion, n'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire (si possible dans les commentaires de la vidéo) pour me dire sincèrement ce que vous en avez penséD'avance merci à tous et bon visionnage