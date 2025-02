Bonjour à tous,



En tant que représentant d'un média français spécialisé dans le jeu vidéo (l'un des plus connus en France) , j'ai eu l'occasion de tester une copie du jeu pour notre chaîne YouTube.



Bien sûr, Warhorse Studios a établi des directives claires sur ce que nous sommes autorisés à montrer, mais en tant que joueur avant tout, je pense qu'il est important de partager mes impressions honnêtes sur le jeu, basées sur mon expérience jusqu'à présent. Les copies d'évaluation fournies par Warhorse ne sont pas des versions finales et sont accompagnées de certaines limitations, donc gardez à l'esprit que des changements peuvent encore être apportés. De plus, je ne divulguerai aucune information qui pourrait révéler mon identité ou le média pour lequel je travaille.



À l'heure actuelle, j'ai joué 50 heures au total depuis que j'ai reçu ma copie il y a deux semaines. Si certaines rumeurs qui circulent sur le jeu sont fausses, d'autres contiennent une part de vérité. Je ne me prononce pas sur le caractère bon ou mauvais de ces rumeurs, je partage simplement l'information pour que vous puissiez l'interpréter à votre guise.



Premières heures du jeu (pas de DEI apparent)



Le jeu commence par une séquence dramatique et intense. Alors que vous vous rendez à Kuttenberg, des bandits vous tendent une embuscade et vous dévalisent. Cet événement entraîne également votre séparation d'avec Hans Capon. Vous reprenez ensuite conscience au bord d'une rivière, dépouillé de tous vos biens, ce qui ouvre la voie aux premières missions de la campagne. Ces missions consistent à rassembler un équipement de base comme une armure et une épée tout en élucidant les raisons de l'attaque. Sans aller trop loin dans les spoilers, je dirai que cette partie donne un ton fort pour le reste du jeu.



Il est intéressant de noter qu'il y a un clin d'œil subtil au premier jeu dans cette séquence, avec certains dialogues qui font référence aux exploits antérieurs d'Henry. Ces petits rappels trouveront un écho certain auprès des joueurs de longue date, et expliqueront KCD I à ceux qui n'y ont jamais joué.



10-20 heures de jeu (introduction de Musa à Kutna-Hora)



C'est à ce moment que Musa fait son apparition. Musa est un membre de la cour royale de Sigismond et fait partie de la force d'invasion, en tant que maître de siège (similaire au personnage que vous rencontrez à Sasau dans le premier jeu). Il joue un rôle crucial dans le scénario et les missions de campagne tout au long du jeu. Musa est présenté comme un maître de siège éduqué, noble et intelligent, originaire du royaume du Mali.



20 à 50 heures de jeu (romance homosexuelle)



Au fur et à mesure que le jeu progresse, il devient évident que Warhorse s'est efforcé de proposer des scénarios et des interactions entre les personnages plus diversifiés. Dans la troisième partie du jeu, après avoir atteint la deuxième carte, les joueurs ont la possibilité de poursuivre des histoires d'amour entre personnes du même sexe. Par exemple, dans une scène, vous pouvez embrasser Hans Capon après avoir accompli une mission spécifique. Cette mission consiste à récupérer les clés de la prison du château de Trotsky et à orchestrer son évasion.



Il convient de noter que votre capacité à débloquer cet arc romanesque dépend fortement de votre « réputation » auprès de Hans Capon. Au cours de mon aventure, je n'ai pas été en mesure de le déclencher plus tôt parce que je n'ai pas suffisamment investi dans la construction d'une relation positive avec lui au cours des premières étapes du jeu. Cela ajoute une couche de rejouabilité, car vos choix et vos interactions affectent directement le scénario.



J'espère que cela vous donnera une idée plus claire de ce que vous pouvez attendre du jeu, sur la base de mon expérience jusqu'à présent. N'hésitez pas à poser des questions !



- Shanks