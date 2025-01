Avec des graphismes époustouflants et une bande-son immersive, Bleach: Soul Resonance vous transporte dans l’univers des Shinigami et des Esprits. Personnalisez vos équipes, débloquez des capacités spéciales et participez à des modes de jeu variés, allant du mode histoire riche en rebondissements aux combats en ligne contre d’autres joueurs.

Who likes this ?

posted the 01/30/2025 at 10:23 AM by mugimando