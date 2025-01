...Toujours des rumeursRumeur pour le 27 février 2025, un Pokemon DirectSelon l’insider Jeff Grubb aucune annonces concernant des jeux pour la Switch 2.Ce qui laisse entendre qu'outre Pokemon AZ, on aurait encore ou des choses à venir sur Switch 1 pour Pokemon.[UP] Le hacker Game Freaker affirme que Pokemon Gen 10 et Legends Z-A arriveront sur Switch 2 et Switch.Ce qui donc voudrait dire que la Switch 1 va continuer à recevoir des jeux dont certains seraient prévu sur Switch 2.Le hacker à l'origine des fuites de 2024 a fourni des informations intéressantes qui pourraient confirmer l'existence de builds Nintendo Switch 2 pour les jeux Pokemon Gen 10 et Pokemon Legends Z-A.Le hacker a affirmé avoir trouvé des dossiers liés à Ounce pour Ikkaku et Gaia, les noms de code de développement pour Pokemon Legends Z-A et les jeux Pokemon Gen 10, respectivement.est le nom de code interne de la Nintendo Switch 2.Ces dossiers étaient nommés, ce qui implique qu'il pourrait s'agir de versions du jeu en cours de développement non seulement pour la Nintendo Switch 2, mais aussi pour la Nintendo Switch.SEGA a déposé des marques pour "Ecco the Dolphin" et "Ecco" le 27 décembre au Japon!En espérant une sortie d'un AAA sur PS5 ( ou sur Switch 1/2 ou en VR pour faire plaisir à certains gamers )