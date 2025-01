GeForce RTX 5090GPU : Blackwell GB202-300-A1 avec 21760 Cuda CoresMémoire : 32 Go GDDR7, interface 512 bits, bande passante théorique de 1568 Go/s (à 28 Gbps).TDP : 575 watts.GeForce RTX 5080GPU : Blackwell GB203-400-A1 avec 10752 Cuda CoresMémoire : 16 Go GDDR7, interface 256 bits, bande passante théorique de 784 Go/s (à 28 Gbps).TDP : 360 watts.GeForce RTX 5070 TiGPU : GB203-300 avec 70 SM et 8960 Cuda CoresMémoire : 16 Go GDDR7, interface 256 bitsTDP : 300 watts.GeForce RTX 5070GPU : GB205 avec 6144 Cuda CoresMémoire : 12 Go GDDR7 interface 192 bits.TDP : 250 watts.