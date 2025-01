C'est avec tristesse ,que l'on peut apprendre que le comédien qui a prêté sa voix a "dieux" Morgan Freeman,le père noël etc... Est mort a la l'âge de 82 ans se dimanche 5 janvier.apres plus de 60 ans de carrière.Rip condoléances à sa famille il auras marqué le doublage du cinéma et autre série.une légende tout simplement.quil repose en paix