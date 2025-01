La grosse surprise de fin 2024 et de loin le jeu auquel j'ai le plus joué en décembreAmbiance chill/cosy, beaucoup d'exploration, des puzzles à la Breath of the Wild, techniquement superbe sur PC avec le RT, énormément de vêtements (c'est le coeur en même temps), pas de course au "meta".Ce n'est pas un jeu pour tout le monde c'est sûr, si vous voulez de l'action à gogo et du pvp ce n'est pas le jeu pour ça. Tout ce qu'il fait il le fait très bien et même mieux que bien des AAA.