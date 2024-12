Cette année a été une année magnifique pour ma part, après une année 2023 où j'avais presque rien acheté car il y'avait pas grand chose qui m'intéressait, 2024 a rattrapé le tout et je suis passé à la fameuse next gen.qui était cool mais sans plus: c'était très bien mais on aurait aimé des donjons plus travaillé et une meilleure OST.: la surprise de l'année même si l'histoire et l'utilisation de IA pour faire les quètes c'était pas fou.: Incroyable système de combat que j'ai poncé! Même si on aurait tous aimé un jeu à la Skies of Arcadia du moins coté exploration!: Les trails mettent toujours du temps à démarrer et le système de combat était bizarre, je préfère celui des colds.: c'était bien mais j'ai préféré Persona 5.m'a fait revivre mon enfance, cette période où j'ai joué à beaucoup de jeux tactique FFTA, FFTL, Fire Emblem, Shining Force, Battle Ogre,ect.-Un mélange RTS et de Tactique qui fonctionne trés bien!-Un respect du temps de jeu du joueur-Un système de combat d'une richesse inouie où tu passes ton temps à créer les meilleurs équipes possible-La DA magnifique-Histoire classique mais comme à l'époque.C'était tout simplement incroyable, j'ai pas vu le temps passé sur ce jeu.J'en ai pas vraiment, tout les jeux auquel j'ai joué, ils étaient bien mais pas nul à chier.Mais si je devais en parler d'un, ça serait, je pense que j'en attendais beaucoup mieux de ce jeu. Après FF7remake assez réussi où je me suis dit '' Ah ouais! est-ce qu'ils auront les couilles de vraiment changer les choses car c'était une prise de risque assez couillu!Fort de constater que dans Rebirth, bah cette prise de risque, elle était pas folle et même très hésitante. Des personnages qui reviennent mais qui servent strictement à rien, c'est le cas pour le perso de droite de la jaquette.L'open-World qui est vraiment pas terrible et qui vient gonflé la durée de vie de +60H.Alors, j'entends déjà les gens qui te disent '' t'es pas obligé de faire tout les quètes, tu peux faire le jeu en ligne droite blabla'' ( Dédidace à FFDREAM XD).C'est pareil pour tout les Open World que vous avez critiqué et même FF16. Alors oui on est pas obligé de les faire mais un moment, tu seras bien obligé de les faire car je pense pas que FF7rebirth s'adapte à ton level.Et même si c'était le cas, le jeu tu le finirais en 15h ou 20H!Or c'est là le problème du jeu, il raconte pas grand chose, il manque un cruel developpement des personnages, la narration qui se casse la gueule et qui part dans tout les directions possible, une fin charcuté.Et à chaque fois, on me dit '' ça va être raconté au troisième Opus'', je suis désolé l'excuse ne marche pas 2 fois.Ok dans remake, c'est l'intrigue du jeu, même si tu pouvais faire en sorte que le groupe d'Avalanche soit plus developpé. Mais tu peux pas utliser cette fois l'excuse du troisième opus pour le Rebirth.Pour ma part, il aurait pas du faire les grandes maps d'exploration.On aurait pu avoir à la place un début d'arc de Vincent, l'Arc de Yuffie et le début de l'arc de Cid et ça aurait été vraiment plus cool.Voila mon bilan de l'année 2024. En 2025,j'espère que le prochain nier sera annoncé ainsi qu'un nouveau Valkyrie Chronicle! J'attends aussi le Trails of Sky Remake ( pas fait l'original).Je compte peut-être reprendre mon aventure sur FF14 avec la nouvelle extension