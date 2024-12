Falcom sortira un portage PS5 non annoncé en 2025 au Japon

(Plus une liste mise à jour des titres en développement de Falcom.)



Falcom sortira un titre porté non annoncé pour la PlayStation 5 en 2025 au Japon, selon le calendrier de sortie dans sa présentation aux investisseurs « Matters Concerning Business Plans and Growth Potential » publiée par Nikkei aujourd'hui.



Ce titre s'ajoute à ceux déjà annoncés pour 2025, à savoir Ys X : Proud Nordics, Trails in the Sky 1st Chapter, et un « titre Nintendo Switch », qui devrait être la version Switch d'Ys : Memories of Celceta.



Falcom a également partagé une liste mise à jour des titres récemment sortis et à venir :



[Titre A] The Legend of Heroes : Kai no Kiseki - Farewell, O Zemuria (PS5, PS4) - Sortie en septembre 2024



[Titre B] Trails in the Sky 1st Chapter (PS5, Switch, PC) - En développement



[Titre C] Tokyo Xanadu New Project (TBA) - En développement



[Titre D] Titre non annoncé (TBA) - En développement

sans doute Ys vs. Trails in the Sky



Titre non annoncé porté sur PlayStation 5 (PS5) - En développement



The Legend of Heroes : Trails through Daybreak (Switch) - Sortie février 2024



[Titre E] The Legend of Heroes : Trails through Daybreak II (Switch) - Sortie en juillet 2024



[Titre F] Ys Memoire : The Oath in Felghana Port (PS5, PS4) - Sortie en mai 2024



[Titre G] Ys : Memories of Celceta (Switch) - En développement

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un portage, les versions Switch de The Legend of Heroes : Trails through Daybreak et

The Legend of Heroes : Trails through Daybreak II ne sont pas non plus des portages.



Ys X : Proud Nordics (TBA) - En développement



[Titre H] Titre non annoncé de la série Trails (TBA) - En développement



[Titre I] Titre non annoncé de la série Ys (TBA) - En développement



Falcom a déclaré que bien qu'il sorte actuellement deux ou trois nouveaux titres par an, sans compter les rééditions à prix budget, son objectif est d'augmenter le nombre de titres qu'il sort par an à quatre ou cinq titres dans les deux prochaines années.



Source nikkei par Gematsu