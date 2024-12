Cela nous a amenés à puiser dans tout ce que j’aime, tous les merveilleux thèmes des films d’aventure de l’époque de la Seconde Guerre mondiale, les man on a mission movies et tout cela. Il y a beaucoup d’intrigues dans notre histoire, beaucoup de rebondissements, des personnages fascinants et des lieux intéressants.

À ce moment-là, le Wakanda est caché du monde extérieur et protégé par une jungle impénétrable. Les Wakandais ne sont pas interventionnistes, mais des événements les entraînent dans le conflit. Ils doivent protéger leurs intérêts.



Le monde devient de plus en plus petit. Il n’y a pas encore de satellites, mais cela ne saurait tarder. Vous pouvez abattre les avions qui veulent peut-être survoler le Wakanda, mais combien de temps pouvez-vous rester dans l’ombre ?

Cap et Black Panther affrontent les mêmes ennemis et sont préoccupés par les mêmes événements, mais au départ, ils travaillent presque l’un contre l’autre. Les bonnes personnes doivent travailler ensemble pour vaincre le mal. Si vous vous séparez, vous ne réussirez pas.

Marvel 1943 : Rise of Hydra se fait discret depuis son annonce , dirigé par Amy Hennig ( Uncharted ) elle a confié quelques bribes d’informations au magazine Entertainment Weekly qui par la même occasion à présenté un nouveau visuel.Se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, ce contexte à permis "de s'intéresser non seulement à un jeune Captain America", mais aussi "de présenter un nouveau Black Panther présent en 1943", qui ne sera autre que Azzuri (doublé par Khary Payton), le grand-père de T'Challa. Les points de vu de Gabriel Jones, un membre des Howling Commandos, et Nanali, une espionne du Wakanda dans Paris seront tout aussi intéressant à suivre.Le nouveau visuel présentant le décor du Wakanda est décrit comme « un décor clé » comme Paris.Toujours sans date de sortie , 1943 Rise of Hydra est prévu courant 2025 sur console et Pc.