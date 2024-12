Le studio Rebel Wolves fondé par des vétérans de CD Projekt Red comme Mateusz Tomaszkiewicz qui a notamment travaillé sur les quêtes de The Witcher 3 et cyberpunk 2077 est devenu le directeur créatif de leur prochain titre.Le studio nous donne rendez vous le 13 janvierà 22 heures (heure de Paris) pour y découvrir un première aperçu de "The Blood of Dawnwalker" un RPG d'action dark fantasy solo en monde ouvert avec un fort accent sur l'histoire et la narration. Développé sur Unreal Engine 5 pour PC, PlayStation 5 et Xbox.