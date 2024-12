Après Nier Automata, un autre projet de Yoko Taro est sur le point d'avoir lui aussi un anime. La rumeur vient du fait que Square-Enix a enregistré l'IP SinoAlice dans une potentiel adaptation en anime. D'ailleurs, il existe aussi la fin du jeu en film 3D sur Youtube et qui a été traduit en anglais. Le film avait été diffusé une fois pour fêter la fin des serveurs du jeu.

posted the 12/03/2024 at 11:03 PM by lion93