J’ai enfin platiné le jeu après 110h de jeu. La démo m’avait plu sur certains aspects même si j’avais pas compris pourquoi le minotaure était dopé , j’ai compris qu’en fait dans la démo, tu pouvais pas monté de level à partir d’un certain level, l'XP est bloqué et que je prenais pas de level face aux gobelins. Le jeu final en soi est un très bon produit certes il y’a quelque défaut mais le gameplay est vraiment accrochant tout les choses qu’on obtient dans le jeu sont utiles!L’histoire se déroule dans le Royaume D’Euchoronie. Lors d’une nuit le Roi se fait assassiné et ça fout le bordel dans un royaume déjà au bord du chaos.Nous retrouverons notre héros qui aura pour mission de sauver le prince d’une maladiction. Au fil de l’aventure, nous nous retrouverons alors au coeur d’une bataille pour la couronne lancée par la magie du Roi. Tout au fil de l’aventure, nous essayerons de ralier toutes les tribus à notre cause pour éviter le pire.Alors concernant, j’ai bien aimé les thèmes abordés, ‘’ le raciste, la discrimination, la politique qui a engendré le chaos avec des dirigeants incompétent’’.L’histoire est dans l’ensemble assez simple mais profonde, les personnages sont attachants, on a une vraie aventure et ça c’est très sympa, même si les plots twist du jeu sont évidents ( même si je m’attendais pas qu’on allait pas affronter le Sanctist Church dans le jeu alors que c’était des vrais enculés)Le gameplay est sans doute la partie la plus travaillé du jeu.L’exploration est vraiment bien, on vit une vraie aventure avec le vaisseau avec le campement, les batailles dans le vaisseau quand il y’a des ennemies ,e sentiment qu’on va vivre une belle aventure!Concernant les combat:On a une panoplie de classe qui permettra de prendre l’avantage sur les ennemies en fonction de leur faiblesse. Comme dans P5, si vous touchez l’adversaire vous avez le droit à une action bonus par contre dans Metaphor, une action raté , bah ça peut vous foutre dans la merde car ça annule 2 tours de jeu! Il faut faire très attention à ça car dans Métaphor ( je l’ai fini en hard et l’autre ) , ratée une attaque c’est synonyme de game over ou du moins, ça met votre équipe dans le mal!Contrairement à P5, les objets de magie dans Metaphor sont extrêmement utiles! Déjà pour économiser des PC et ensuite pour annuler tout les buffs des ennemies et de les débuffs! C’est sans doute ce que j’ai utilisé le plus dans le jeu!Le fait d’être puissant mais que le jeu vous résiste un peu, c’est aussi entièrement satisfaisant avec des boss qui tapent fort comme la vraie forme du boss final! Cette enflure qui tape 12 fois.Ensuite la fonction la plus cheaté! La cuisine! OUI!!!! La cuisine vous sauvera le cul! C’est même un des éléments les plus indispensable à faire dans le jeu! J’ai battu le boss secret en 1min avec 6 Armageddon.Maintenant parlons des donjons, je trouve les donjons bof voir nul à chier. Ça manquait de DA sauf pour le 1er donjon et je sais pas pourquoi autant dans le 1er donjon, tu galères à mort et après tu roules un peu sur le jeu dans les autres donjons. Ça manquait d’énigme je trouve qu’il aurait pu faire ce coté énigme donjon, ça aurait été cool! Là c’est des lignes droites de la mort, j’ai pas trouvé ça fou.Ensuite le coté action, ils ont abusé sur les DASH des ennemies! Le nombre d’embuscade que je me suis pris à cause de ces FDP de Squelettes qui font des dash d’un 1KM… La rage quand tu meurs de ça à chaque fois! Le bestiaire par contre est pauvre, on se croirait dans Tales of Arise où on recycle les boss et les ennemies.Par contre je sais pas si c’est un défaut mais le calendrier sert un peu à rien car au final vous avez le temps de monter l’affinité de tout le monde au max. Donc ne paniquez pas si vous perdez une journée.Je suis de l’avis de Rbz, la démo était assez trompeuse. Il y'a pas de thème pour les boss principaux, on se retrouve avec les mêmes musiques en boucles. J’ai pas trouvé l’OST fou comparé à P5;-Parlez à tout les Pnj ,ils ont des choses intéressants-Fouillez le garde manger et allez aux toilettes tous les jours!-Buffez et Debuffez servent souvent à rien ( les boss qui se buff) mais ça fait perd un tour à l’ennemie.Voila , j’ai vraiment pris du plaisir à faire le platine et ça m’a réconcilié avec Atlus à cause d’un certain Soul Hacker 2 où j’avais trouvé le jeu horrible sur tout les aspects!.[/img]