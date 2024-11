Multi machines

Après la poésie de Jusant, place à la folie meurtrière d'Evil West. Ca faisait un bout de temps que je voulais le tâter celui là au vu de son gameplay bien bourrin (en espérant ne pas retomber sur un étron du genre Gungrave Gore), et le moment est enfin venu d'aller massacrer du monstre.+ Univers super sympa. Retrouver un titre utilisant le mélange western/vampire, ça fait du bien !! Et c'est bien fait.+ Plutôt joli dans l'ensemble. Les persos sont pas trop mal foutus, les décors assument l'essentiel ... alors oui on est pas sur du AAA, donc on ne lui demande pas de nous mettre une mandale façon Gears of War/The Last of Us, mais juste d'assurer le minimum pour faire le spectacle. Et il le fait.+ Chara design réussi lui aussi. Exit les beaux gosses ténébreux et les belles minettes sexy, Ici on fait dans la bonne gueule de crassous, que ce soit une paire de couilles ou de boobs en face. Efficace !!+ Bien bourrin comme il faut avec une touche de subtilité. Alors oui le jeu ne fait pas dans la finesse, et c'est le but, mais il n'en oublie pas pour autant de demander un minimum de retenue pour ne pas se faire défoncer l'anus dès qu'il y a plus de 5 ennemis à l'écran.+ La lourdeur à la Gears of War. J'adore sentir la masse du perso, quand il fait 120 kg et que tu le vois à l'écran autrement qu'esthétiquement. Ca donne du crédit aux mouvements.+ Pas mal de bonus à trouver et de customisation. Que ce soit les armes, les tenues, ou les combos, on peut tout augmenter ou modifier en trouvant de la thune et en augmentant de niveau. C'est le petit plus qui fait plaisir sur ce type de jeu.+ Bonne durée de vie. Il faut quand même quelques heures pour en venir à bout, et quelques unes de plus pour trouver tout les bonus et monter le perso au max. De plus, le jeu se laisse rejouer assez facilement une fois fini.- Un poil rigide dans les affrontements et déplacements quand même. Ce n'est pas méchant mais il faut le souligner tout de même.- Toujours ce syndrome de chemins bêtement bloqués. En gros tu pense pouvoir aller à un endroit et en fait non tu te rends compte que tu as 2 cailloux de 10cm qui te bloquent l'accès et que tout connement tu ne peux pas y aller ... j'aime les jeux couloirs, mais il faut arrêter de les faire n'importe comment.- Combats bordéliques quand il y a plusieurs ennemis à la fois. Il arrive souvent que ça parte dans tout les sens et que l'on meure bêtement parce que c'est trop brouillon dans l'action de masse. Au bout d'un moment on s'y fait et avec certaines techniques on s'en sort bien ... mais au départ ...Au final Evil West est une expérience vraiment sympatoche. Doté d'un univers qui ne demande qu'à s’étoffer (un des passages du jeu sous entend quelque chose de bien plus vaste), correctement réalisé, et efficace, ce titre dispose vraiment d'un charme particulier. Alors oui on est pas en face d'un AAA et il y a des erreurs de jeunesse, mais il sait faire les choses correctement, s'assume, et fait plaisir. Perso c'est un gros oui.