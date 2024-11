Multi machines

Après avoir pété quelques plombs sur les courses "truquées" d'Antigraviator, retour sur un jeu plus posé. Jusant m'a intrigué dès son annonce et j'ai de suite accroché au côté artistique du jeu. Que vaut-il manette en main ?+ Univers fabuleux. Rien à redire là dessus, le jeu tient ses promesses avec un univers à la fois simple, mélancolique, poétique, et hyper travaillé. Ici épuration n'est pas synonyme de vide fainéant. Un énorme travail a été fait pour vous faire ressentir ce monde passé, mort. Les petits messages disséminés nous rappellent à chaque instant qu'il y a eu de la vie mais que l'on est bien seuls à présent. Jusant m'a un peu rappelé les 2 volets de "Far" d'ailleurs. Vraiment le gros point fort du jeu.+ Visuellement très joli. Le jeu à beau être très simple au premier abord, il n'en reste pas moins très travaillé, bourré de petits détails, et avec des panoramas complètement fous. Ces moments où l'on se tient au bord du vide, ressentant toute l'immensité du décors ... le jeu arrive quasiment à nous filer le vertige par moment alors que l'on est devant un simple écran (je n'ose imaginer le même jeu avec un casque de réalité virtuelle).+ Animation top. Encore une fois, c'est simple, mais pas dénué de travail pour autant. J'ai pris une claque magistrale dans les niveaux avancés (surtout le monde avec les gros courants d'air ... je n'ai pas envie de spoiler) et le tout reste fluide sans un seul ralentissement.+ Jouabilité parfaite. Rien à redire de ce côté ça répond au doigt et à l’œil.+ Le côté émotionnel du jeu qui fait le yoyo avec nos sensations et émotions. Impossible de développer sans spoiler mais certains passages prennent aux tripes (surtout vers la fin)- Pas vraiment d'explications. Alors oui c'est le genre de jeu qui veut ça, mais parfois un peu plus d'indices ne fait pas de mal.- Héro dépersonnalisé par son design. Ca j'ai vraiment du mal avec ces chara design impersonnels, il y avait moyen de faire un peu plus sans pour autant tomber dans les clichés.- Pas mal de bugs de collision, genre le personnage qui reste coincé par des cailloux de 10cm de haut.- Durée de vie un poil courte. Bien sur il ne faut pas que ce genre de jeux dure trop longtemps sous peine de devenir lassant. Mais dans le cas présent, un petit niveau de plus n'aurait pas été de trop tant le plaisir est là.Jusant est vraiment une expérience à part. Original dans son concept, bien réalisé, propre, jouant avec nos émotions, ... Une fois pris dans la folie d'escalade du personnage on ne peut en ressortir. Il y a bien quelques petits défauts, mais rien qui ne vienne réellement entacher le portrait abstrait proposé par Don't Nod. Une magnifique œuvre qui ne demande qu'une chose, être découverte, et pourquoi pas proposer un autre titre dans le même univers.