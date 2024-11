Bienvenue dans Secret Level, la série d'anthologie révolutionnaire sur le gaming, disponible le 10 décembre.



Secret Level propose des histoires originales situées dans le monde de certains des jeux vidéo les plus appréciés. Imaginée par les créateurs de LOVE, DEATH + ROBOTS, chacun des 15 épisodes est une célébration des jeux videos et des joueurs.



Parmi les jeux qui ont inspiré ces histoires épiques, on retrouve : Armored Core, Concord, Crossfire, Donjons et Dragons, Exodus, Honor of Kings, Mega Man, New World: Aeternum, PAC-MAN, plusieurs jeux des PlayStation Studios, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds, Unreal Tournament et Warhammer 40,000. Secret Level sera disponible en exclusivité sur Prime Video dans plus de 240 pays et territoires du monde entier à partir du 10 décembre, avec des épisodes supplémentaires jusqu'au 17 décembre.