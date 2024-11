Prime gaming pour ceux qui ne le savent pas encore est un service compris dans l’abonnement Prime de Amazon qui consiste à offrir tous les mois des jeux gratuits.



Prime vient de rajouter deux nouveaux jeux gratuits à récupérer :

- Le premier est à récupérer sur l'Epic store : Marvel's Guardians of the Galaxy

- Le second sur gog : Mafia: Definitive Edition



Si vous avez Amazon prime et que vous ne possédez pas ces jeux, c'est le moment pour les récupérer.



Vous avez jusqu'au 24 novembre pour Marvel's Guardians of the Galaxy et jusqu'au 31 décembre pour Mafia : Defintive Edition

Prime gaming - https://gaming.amazon.com/home