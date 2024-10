"Black Myth : Wukong pourrait bientôt être disponible sur les consoles de la série Xbox. Développé par Game Science, le jeu a récemment reçu une nouvelle classification de la part de l'Entertainment Software Rating Board (ESRB), qui le répertorie pour les plateformes PC, PlayStation 5 et Xbox Series. ""Outre la sortie potentielle sur Xbox, Black Myth : Wukong devrait, selon les rumeurs, bénéficier d'un contenu téléchargeable (DLC) après son lancement. Le premier DLC devrait arriver en janvier 2025. Game Science pourrait prévoir de sortir ces extensions en même temps que la prochaine version de la série Xbox, afin d'offrir une meilleure expérience aux nouveaux joueurs. "

Like

Who likes this ?

posted the 10/19/2024 at 03:47 PM by skuldleif