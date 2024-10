Depuis hier, une nouvelle mise à jour est disponible pour Pokémon Home. Cette mise à jour apporte notamment l'arrivée de récompenses pour chaque Pokedex complété dans l'application. Ainsi si vous complétez les Pokedex de Paldéa, Septentria et de l’Institut Myrtille, vous pourrez obtenir un Meloetta chromatique (jamais distribué jusqu'à présent).Je profite d'ailleurs de l'article pour demander l'aide de la communauté afin que je puisse compléter les Pokedex. Ne jouant pas sur Ecarlate, il ne me manque que Ire-Foudre et Feu-Perçant (ainsi que Grolem). Si certains d'entre vous les ont en leur possession et souhaitent faire l'échange (un simple A/R dans Home me suffit, je souhaite juste les avoir d'enregistrés dans le Pokedex), je suis preneur.D'avance merci.