Avant il y avait un ensemble de créatifs (qu'on appelait Homme) pour écrire les histoires, les designs, les musiques, etcLes coûts de développement ont explosé à toujours vouloir se rapprocher du fantasme photoréaliste enfin disons carrément de la réalité.Donc sont apparu des outils de plus en plus performants et donc là le dernier avec l'IA pour atteindre cette objectif du toujours plus beau, du toujours mieux... en une phrase du toujours +Car voilà dans un premier temps présenté comme une aide à la création, en vérité l'outil IA est avant tout une aide à l'efficacité plus qu'à la créativité...tu veux un tigre vert faisant du tricycle dans un champ de bataille pendant une éclipse solaire...pas de problème et hop en 3 secondes c'est in zepocket.En vérité, le vrai travail du créatif va bientôt être de checker le résultat de l'IA plus qu'autre chose. Mais derrière l'avantage financier c'est de pouvoir faire avec peu de personnes le travail d'une centaine d'homme voir plus.La boucle sera bouclée quand le créatif sera remplacé par le marketeux qui se dira qu'en fait il peut lui-même imaginer grâce à l'IA la suite d'un jeu ou film à succès.C'est curieux mais quand tu regardes la vidéo on est plus très loin du film I-robot.Enfin bon comme tout produit marketing on te montre pas les inconvénients dont un qui est le même qu'avec des mega jouet qui nécessite une batterie:je possède un petit robot Geio (un truc que le nippons n'ont pas su faire et qui montrait à l'époque que les Japonais malgré leur image high-tech avait déjà calé économiquement et technologiquement car ce genre de projet aurait du naître au Japon):L'énorme problème de ses petits jouets est relatif à l'autonomie...15 minutes max...puis 1 heure pour recharger la batterie.Résultat ces jouets sophistiqués s'utilisent 1 ou 2 fois avant de terminer à la cave pour prendre la poussière.Donc le robot de Tesla j'ai vraiment beaucoup de mal à voir comment cela va pouvoir marcher...dans une usine ok ils feront un plancher genre électrifié mais à l'extérieur?L'industrie du cinéma a fait grève et derrière l'aspect revalorisation salariale c'était avant tout le problème de l'IA qui était sur la table.Alors si depuis un moment cela charcute les postes dans certaines grosses boites du JV c'est aussi par ce que derrière ils ont préparé l'arrivée de jeux crées en partie avec l'IA...et limite mieux vaut fermer directement une boite/team que de devoir se taper un changement lourd au sein de l'entreprise...repartir de zéro avec l'IA a tellement plus d'avantages que de réapprendre à travailler d'une façon différente avec ta team, pas de barrière au changement ou blocage.