Pas sur que ce titre soit bien vue par les employés d'Ubisoft... il s'agit d'un jeu avec de belle nanas. TrolololVenus Vacation PRISM: DEAD OR ALIVE Xtremeprévu sur PS5, PS4 et PCEt on peut déjà voir une chose, ils ont été plutôt sage chez Koei Tecmo.Et on peut dire Koei Tecmo aura été plus intéressant que beaucoup d'autres éditeurs avec l'annonce d'un autre Atelier (en plus de Atelier Yumia):Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardianprévu sur PS5, PS4, Switch et PC