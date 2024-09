THQ Nordic vient tout juste d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle version de Darksiders II Deathinitive Edition, qui sera disponible sur Xbox Series X|S et PlayStation 5 à partir du 15 octobre prochain. Elle permettra de (re)découvrir cette aventure qui date à l’origine de 2012 avec une définition en 4K, du Ray Tracing, des améliorations des éclairages et des ombres, ainsi que des temps de chargement drastiquement améliorés grâce aux SSD présents dans les consoles de dernière génération. Enfin, la version PlayStation 5 profitera d’une prise en charge des retours haptiques avec sa DualSense. D’ailleurs, si vous possédez déjà Darksiders II Deathinitive Edition sur PlayStation 4, vous profiterez alors d’une mise à niveau gratuite vers la version PlayStation 5. Évidemment, il en sera de même avec les versions Xbox, grâce au Smart Delivery. D’ailleurs, vous pouvez vous procurer dès maintenant Darksiders II Deathinitive Edition pour seulement 14,99 € jusqu’au 14 octobre, au lieu de 29,99 €.

Who likes this ?

posted the 09/17/2024 at 04:06 PM by ouroboros4