alors voila chose promie chose due ,je reviens vers vous avec le tuto actualisé ,avec le meilleur prix pour le Gamepass Ultimate en fonction de votreselon les com dealabs la technique est toujours viableil vous faudra unpar exemple urban vpn (gratuit)si vous avez la flemme il y a le Gamepass Ultimate 8,65€/mois sur eneba ,il s'agit de clé francaise que vous pouvez prendre ponctuellement https://www.eneba.com/fr/xbox-xbox-game-pass-ultimate-1-month-subscription-xbox-one-windows-10-xbox-live-key-france vous n'avez pas d'abo en cours:(vous allez pouvoir dans un premier temps convertir 3 ans de gold en 1,5 ans de gamepass ultimate)=> https://www.eneba.com/xbox-xbox-game-pass-core-12-months-key-india => https://gg.deals/vouchers/?applicableOn=everything&shopName=gamivo (copier le code puis cliquez sur "go to shop" ensuite allez sur votre panier et collez le code promo )=> https://redeem.microsoft.com/ (veillez a etre connecter sur votre compte MS sur lequel vous voulez etre abo ca serait bete d'ajouter les code sur un autre compte)(malheureusement ils ont enlevé le gamepass ultimate a 1€ le moisvous etes deja abo:c'est la meme chose mais avec 9 codes Gamepass CORE de 6 mois ==> https://www.eneba.com/xbox-xbox-game-pass-core-6-months-key-india pour obtenir 1,5 ans de Gamepass Ultimate et sans la derniere etape (la conversion se fera automatiquement cette foisavec comme ratio 6 mois GPC donnent 60 jours GPU12 mois GPC deviennent 114 jours GPU)a vous de moduler en fonction de vos besoin j'ai configuré pour quelqu'un qui souhaite ajouter 3 ans a son Gamepass ultimateca devrait vous revenir a 70€/an en prenant 6 codes si vous ne souhaitez qu'ajouter 1 ann'oubliez pas c'est maxi 3 ans