Présentation des line-ups en espérant plus de surprises car pour l'instant c'est pas la folie.Après la douche froide du prix PS5 pro et l'augmentation du prix de la PS 5, on dirait que l'industrie du JV a décidé de fermer boutiqueon espèrera des surprises ou des présentations comme avec Pragmata.Un TGS bien sur qui verra Monster Hunter Wilds être the game.(acte de présence et activité fan service avec le Falcom jdk BAND )The Legend of Heroes: Kai no Kiseki – Farewell, O Zemuria (PS5, PS4)(rien de surprenant mais une annonce surprise à Yokai Watch sans doute)-Decapolis (PS5, PS4, Switch)-Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time (Switch)-Inazuma Eleven: Victory Road (PS5, PS4, Switch, iOS, Android)-Professor Layton and The New World of Steam (Switch)( en forme pour la quantité sinon le stand konami mettra en vedette MGS 3 delta et Silent Hill 2 )eFootball (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PC, iOS, Android)Indie Games Contest 2024 Student ChampionshipsMetal Gear Solid Delta: Snake Eater (PS5, Xbox Series, PC)Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Switch)Powerful Pro Baseball / Professional Baseball Spirits 30th AnniversaryPowerful Pro Baseball 2024-2025 (PS4, Switch)Project Zircon (PC Browser)Silent Hill 2 (PS5, PC)Suikoden I & II HD Remaster (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC)WBSC eBASEBALL: Power Pros (PS4, Switch)Yu-Gi-Oh! Duel Links (PC, iOS, Android)[UP]Metaphor: ReFantazio (PS5, Xbox Series, PS4, PC)Sonic Rumble (iOS, Android)Sonic X Shadow Generations (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, PC)Two Point Museum (PS5, Xbox Series, PC)Pas la folie pour Sega mais on sait qu'il y a les projets Megagames pour 2025/26