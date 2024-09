Le jeu en accès anticipé a énormément de problèmes de serveurs qui font polémique pour 2 raisons :1) La solidité de ceux-ci, car il semble en l'état que même avec un nombre restreint de joueurs connectés (ceux ayant pré-commandé le jeu*) il est difficile voir impossible de jouer au jeu ou d'avancer dans celui-ci... il y a donc beaucoup de questionnements sur ce qu'il va se passer lorsque le jeu ouvrira ses serveurs officiellement à tout le monde dans 5 jours !2) Directement lié à cela mais demandé depuis la phase de bêta -> un mode hors-ligne, car le design du jeu étant fait comme un "MMO" toute activité demande une connexion au serveur et donc un temps d'attente. Vous l'aurez compris cela étant exacerbé par les problèmes de serveurs, les joueurs sur le jeu actuellement GUEULENT sur les développeurs et un review bombing est en cours sur les différentes platformes car ce mode résoudrait pratiquement tous les problèmes liés à la situation actuelle...

posted the 09/07/2024 at 06:46 PM by tthierryll