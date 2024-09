Bordel c'est devenu un cirque faut les arrêter!



Alors seul point positif: contrairement à la première saison l'argent se voit avec des Fx un ton au-dessus... et on ne peut qu'être encore plus déçu de cette narration artificielle forcée.



Pour cette saison on peut émettre l'hypothèse que le couperet va bientôt tomber... donc ils tentent le tout pour le tout en désespoir de cause. Je doute très fortement qu'il y aura une saison 3, 4 ou 5 et puis bon tout simplement parce qu'en vérité ils n'ont rien à raconter, ce n'est absolument pas passionnant (et aussi Amazon a émis des doutes en 2022).



Cette saison 2 tire donc tous les jokers possibles:

Une foire au fan service, plus dark et plus du sang, Il ne manque que le sexe comme argument.



Bordel toutes ces scènes complétement médiocres de manipulation, ha fallait mettre des complots et trahison ok mais pourquoi c'est aussi naze? J'ai honte pour les scènes d'annatar avec Celebrimbor ou encore les nains tombant dans le panneau d'un hameçon tellement gros.



Les combats sont vraiment pas bon ou en mode power rangers rappelant certains des moment gênant de Legollas dans le Hobbit de Peter Jackson...L'elfe Arondir en mode Ninja Gaiden (pour le peu qu'on le voit)



Dans la première saison on pouvait avoir un peu d'affection pour les 2 hobbits (Nori et Poppy) mais là franchement par pitié on voit bien qu'ils ne savent pas quoi leur attribuer comme rôle ou fonction (au pire comique). Tout est introduit avec des sabots et ils tentent encore le jeu du "mais qui est cet inconnu?"



Galadriel semble avoir été un peu rétrogradé et Elrond semble lui avoir été promu dans la "tentative" de récit mais bon rien de fou...ha quand même, les showrunners semblent émettre une situation relationnelle ambigu entre Elrond et Galadriel (alors que si je ne me trompe pas on a Galadriel qui est la belle-mère d'Elrond )



Le montage en post-production jamais ils le testent?

Ils font tout pour qu'on ne puisse pas accrocher à cette histoire, on a même l'impression qu'il n'y en a pas vraiment, ok c'est comment les anneaux sont crées et refourgués mais alors bordel pourquoi tout ce bordel...ils peuvent enlever tout ce qui concerne la partie Numenor (et pas que... j'éjecte aussi la partie avec Arondir) qui est dispensable car alourdissant à coup de massue le récit.

Ils se passent tellement de choses partout en terre du milieux qu'à la fin on l'impression qu'en fait il ne se passe rien (rien n'avance pratiquement du surplace) et on devine qu'on veut nous offrir une grande bataille en fin de saison mais bon autant faire un film de 2 heures en élaguant le tout.



Enfin dernière critique qui touche à ce qui peut rendre tangible ou pas un récit mais bon inutile de jouer le réalisme crade avec des vêtements sales ou poussiéreux,etc si tes acteurs ont tous des sourires Colgate.



Au lieu de vouloir bien faire les choses, ils ont décidé de faire beaucoup de choses.

Le spectateur n'est pas dupe d'être pris comme une oie qu'on attrape pour être gavée.