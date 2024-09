[29 sur 31] il me manque juste celui de Sackboy que j'ai joué avec le PS+ et Zenless Zone Zero (que je ne rejouerais pas).Mais voilà je viens à l'instant de finir "SAND LAND", je suis assez surpris que personne en parle, le jeu est vraiment qualitatif c'est d'ailleurs une excellent surprise, j'ai vraiment accroché à l'univers (me referais l'anime prochainement d'ailleurs), très joli visuellement, bien modéliser la MAP sans être exceptionnelle est bien foutue et de taille très correct (ce dont Pokémon aurait dû être sur Switch mais bon)Bref vraiment très content de l'avoir pris il y a quelques semaines en attendant Astro Bot la semaine prochaine j'ai donc terminé le jeu à quasiment 100% pour obtenir l'ultime trophée et c'était vraiment avec plaisir pour le coup. Petite histoire sympathique, petit briochette de personnage cool, durée de vie correcte, très détente dans l'ensemble.Si vous recherchez un petit jeu sans prétention, bien construit durant une période de vide je vous conseil fortement SAND LAND.Du coup prochain jeu: ASTRO BOT! (je ne pense pas me prendre le Star Wars, du moins pas pour le moment).Petit récap de mes trophées PS5:- Spider Man: Miles Morales- Spider Man Remastered- R&C: Rift Apart- Scarlet Nexus- FF7 Remake: Intergrade- Demon's Souls- Tales of Arise- Demon Slayer: THK- Guardians of the Galaxy- Elden Ring- Horizon: FW- Lego Star Wars: LSS- The last of Us: Part 1- Jojo's BA: ASBR- Hogwarts Legacy: HDP- Star Wars Jedi: Survivor- One Piece Odyssey- Stranger of Paradiase: FF Origin- Spider Man 2- Naruto X Boruto: UNSC- GoD: Ragnarök- Grandblue Fantasy: Relink- Tekken 8- Final Fantasy 7: Rebirth- Final Fantasy 16- Crisis Core: FF7 Reunion- Demon Slayer: STB- Astro Playroom- Sand LandVoilà