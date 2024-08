« Nous poursuivons des rêves et embrassons des ombres »



Anatole France

« Des parties du monde ont été coupées à l’intérieur de distorsions gravitationnelles appelées Vortex, le leader Va’Ruun a disparu (laissant des factions de la société Va’Ruun se disputer le pouvoir), et des monstres extradimensionnels ont commencé à se répandre dans notre réalité. Au milieu de tout cela, vous devrez vous initier à la culture Va’Ruun et aider à négocier les luttes politiques et violentes. »

« Cela ressemble à une expérience classique de Bethesda Game Studios, similaire aux précédentes extensions des séries The Elder Scrolls et Fallout - une histoire autonome qui joue avec des tonalités et des mécanismes que le jeu principal n’avait pas. »

« C’est un paysage profondément extraterrestre, l’architecture est unique, et les Vortex changent même la façon dont vous explorez, en vous permettant d’accéder à des structures hors de portée dans des poches de gravité zéro. Même si vous avez exploré la galaxie de Starfield en long et en large, vous y trouverez quelque chose de nouveau. »

L’extension de Starfieldenrôle le joueur dans la ville de Dazra sur le monde natal de la maison Va’Runn. Elle se centre sur cette faction mystérieuse, une secte isolée qui croit au Grand Serpent. Les explorateurs découvriront des environnements frappés par une expérience gravitationnelle qui a mal tourné, laissant par la même occasion des monstres extra-dimensionnels y pénétrer. L’expérience de jeu se veut plus horrifique qu’à l’accoutumé, et pour cause certaines séquences de survival horror seront proposées comme des attaques de nouvelle espèces de monstres ou encore par certaines quêtes d’histoire de fantôme.L’extensionsortira le 30 septembre prochain sur Xbox series et Pc.