Star Citizen

Cela faisait un moment que Frédéric Molas, alias Joueur du Grenier, n'avait pas fait le point sur l'actualité de Star Citizen, lui qui est pourtant un fervant admirateur du projet. En effet, sa dernière prise de parole remontait à l'année dernière, et la précédente encore, une vidéo publiée en 2022 , proposait une critique acerbe du développement du jeu qui n'avançait alors guère en effet.Les choses ont drastiquement changé depuis cette annonce effectuée fin 2023 , où CIG a indiqué être désormais en phase de peaufinage du jeu solo Squadron 42, ce qui a libéré pas mal de personnel pour s'occuper du multi, à savoir Star Citizen.Dans sa vidéo publiée ce jour, le JdG présente les avancées de Star Citizen depuis un an, l'occasion de mesurer combien les choses ont changé en 2024, et il évoque aussi la fin de l'année avec la fameuse sortie de la 4.0 qui contiendra le nouveau système Pyro, et surtout leTout cela vous est exposé dans cette vidéo de trente minutes environ :Pour rappel, Star Citizen peut être essayé gratuitement en ce moment même , cette période de gratuité prenant fin le 22 août prochain.