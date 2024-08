Malgré un report en 2025, Replaced, le jeu en pixel art dans un univers rétro futuriste fait de nouveau parler de lui avec du gameplay commenté par le game director Yura Zhdanovich. Le directeur du jeu explique que le système de combat est directement inspiré des jeux arkham de Rocksteady. Par ailleurs son approche très pixel art n'empêchera pas d'avoir des animations bien fluides.Replaced sera disponible courant 2025 sur Xbox séries, Pc et Day one sur le gamepass.

posted the 08/16/2024 at 03:08 PM by yanssou