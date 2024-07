De façon générale je ne suis pas fan de jeux de plate forme 3D, je trouve ça vite lassant et à quelques rares exceptions près je n'ai jamais pu vraiment accrocher au genre. Pourtant ce n'est pas faute de trouver des univers sympas avec une bonne ambiance, mais c'est le genre que je n'accroche pas. Du coup j'ai lancé ce Lucky Tale sans trop y croire.+ Univers sympathique. C'est mignon, enfantin, et suffisamment travaillé pour être captivant.+ Graphismes propres. C'est fin, lisse, coloré, varié, ... Bref, sans être non plus un défonce rétine NSLT sait être sobre, mais propre et travaillé.+ Hyper fluide et bourré de petites animations. Encore une fois, le jeu fait juste ce qu'il faut pour proposer des animations en adéquation avec sa cible (assez enfantine ne l'oublions pas) sans se montrer radin. Ca bouge bien, les mouvements sont naturels, ça ne rame pas, ...+ Mélange de phases qui passe bien. Dans un genre qui peut vite devenir répétitif il est bienvenue d'alterner les styles. La plupart du temps en 3D, parfois en 2.5D, un coup basé sur les petites énigmes, un autre sur la vitesse, parfois ... Ca casse un peu la répétitivité du gameplay.+ Le juste milieu pour la durée de vie. Le jeu n'est pas trop dur, pas trop long, mais prend quand même un peu de temps et se finit sans relative difficulté.- Je ne suis pas expert dans le genre, mais j'ai quand même une grosse sensation de déjà vu. Le jeu à beau avoir sa touche, il n'en reste pas moins relativement classique.- Le jeu fait tout correctement, mais sans jamais avoir d'éclair de génie, comme s'il se contentait de cocher les cases de ce que l'on devait trouver dans un jeu de ce genre, mais sans vouloir aller plus loin.- L'un des défis sur la fin est juste abominable de difficulté alors que le reste se fait tout seul. D'ailleurs les mecs du studio ont du s'en rendre compte car il est carrément plus court que les autres.Que dire de plus de ce New Super Lucky Tale ? Qu'il s'agit tout simplement d'un bon petit jeu de plate forme qui assure l'essentiel dans le fond comme dans la forme, mais sans jamais chercher à se démarquer. C'est dommage car il ne lui manque pas grand chose pour aller plus loin et obtenir un status d'excellent jeu. Les bases sont bonnes, mais il ne restera pas dans le panthéon, et ce n'est pas lui qui me réconciliera avec le genre, bien que je n'ai pas passé de mauvais moments en soit.Suivant.