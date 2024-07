alors voila les petits malin de dealabs ont trouvé qu'amazon n'appliquait pas encore le nouveau tarif pour les cartes Gamepass core inde qui devrait etre de 20€ et non 8,3€ comme actuellement encore proposé sur amazon justementce qui vous permettra de faire la conversion ou de prolonger votre abo Gamepass ultimate,je vous partage donc le bon plan dealabs===> https://www.dealabs.com/bons-plans/abonnement-de-6-mois-au-xbox-live-core-ou-prolongement-de-81-jours-pour-les-abonnes-ultimate-dematerialise-activation-inde-2817430

posted the 07/11/2024 at 01:25 PM by skuldleif