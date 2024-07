Salut l'équipe ! Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit voyage dans le passé pour re-découvrir la PsP : l'extraordinaire console portable de Sony qui m'aura clairement marqué par sa puissance, ses nombreuses fonctionnalités et surtout ses jeux !Je vous présente donc les débuts de cette nouvelle collection consacrée à la psp !Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 07/06/2024 at 05:14 PM by ozymandia