Après 30h de jeu et je suis loin d'avoir fini, je suis surpris de voir que le jeu est de très bonne qualité et que personne n'en a parlé.



Pour faire de la polémique sur des jeux moyens comme marvel avengers ou l'autre jeu suicide squad y'a du monde, pour parler des bons jeux y'a plus personne.



Du tour par tour à la x com, avec un système de cartes pour les attaques, avec des élements de terrain pour faire des pièges et des combos.



Un visuel bien abouti pour un jeu comme ca, avec des cinématiques avec une bonne mise en scène malgré certains clichés des dialogues.



Un HUB autour de l'abbaye assez surprenante, avec une volonté de rendre chaque personnage intéressant avec ce système d'amitié et différents crafts/entrainement.



A chaque fois que je lance le jeu, le rythme de jeu est très bon, entre plusieurs minutes pour faire les craft et discuter avec certains personnages dans l'abbaye avant de faire un combat qui peut durer pas mal de temps, entre le combat en lui même et les cinématiques. Peut etre un peu trop long les combats mais bon...



Au sinon, qui a fait le jeu? c'est quoi votre avis?



Parce que clairement, on dirait que personne n'a fait le jeu.