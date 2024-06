Mon camarade @Obi69 est retenu au Royaume des Ombres, mais il me transmet quand même sa vidéo de découverte du DLC Shadow of the Erdtree d'Elden Ring !Il s'agit d'une vidéo-découverte commentée de la première heure du DLC, de quoi avoir un bon aperçu du nouveau monde qui s'ouvre à vous... ainsi que de la difficulté qui s'annonce très (très) rude !Bon visionnage !