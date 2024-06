Divers

La nouvelle présentation de Warhammer 40k Space Marine 2 est tombé et le moins que l'on puisse dire c'est que ça envoi du très très lourd!Le jeu a l'air dingue et a la hauteur de la franchise.Le scénario semble aussi réserver quelques surprises, les Tyranides ne seront pas les seuls ennemis.Clairement une des mes plus grosses attentes de la fin de l'année.