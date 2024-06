Bonsoir à tous,



Je souhaite partager avec vous mes préférences ainsi que les jeux qui m'ont particulièrement hypé



Rang A : Xbox



Incroyable mais vrai, cela fait longtemps que j'ai adopté le Gamepass sur PC et je me demandais si cela valait encore le coup de continuer. Force est de constater que c'est un grand oui, j'ai donc repris pour 3 ans.



Les jeux qui m'ont le plus marqué sont :



Black Ops 6

Doom Dark Age

Clair Obscur Expédition 33

Gears of War E-Day

Frag Punk

Mecha Break





Rang C : Nintendo



Je ne m'attendais à rien de particulier, surtout en raison de la transition vers la prochaine console, mais finalement, ce n'était pas si mauvais que ça. Bien que la plupart des jeux soient de petits projets sans grande ambition, j'ai eu un coup de cœur pour le remake de Dragon Quest III.



Cependant, je pense que Metroid Prime 4 aurait vraiment dû attendre la prochaine console car il n'a pas eu l'effet "Wouah" escompté.



Rang D : PlayStation



L'ouverture sur Concord m'a laissé un goût amer car c'est le jeu le plus générique que j'ai vu de toutes les conférences.



Je n'ai vraiment pas compris la hype autour de Astro Bot non plus.



Rang Osef : Summer Game Fest



J'ai perdu 2 heures de mon espérance de vie. Bien que ce soit gratuit à regarder, j'avais quand même envie de demander un remboursement.