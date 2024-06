Des fuites récentes concernant le jeu GTA 6 ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux, révélant divers détails sur le prochain jeu, y compris ses caractéristiques techniques. Les fuites ont commencé lorsque l’utilisateur mvbr sur la plateforme X a publié une série de posts expliquant certaines données trouvées dans les fuites.



Caractéristiques techniques pour PS5 et Xbox Series : Les nouvelles fuites de GTA 6 incluent des détails sur le système de jeu pour les versions console. Cependant, il est conseillé de prendre ces informations avec prudence, car Rockstar n’a pas officiellement confirmé quoi que ce soit.



Détails techniques révélés : Le 10 juin 2024, l’utilisateur mvbr a partagé une série de tweets concernant les fuites de GTA 6, révélant les caractéristiques techniques potentielles du jeu à venir.



Technologie FSR



Éclairage global (Global illumination)



Technologie HDR



Technologie DLSS



Occlusion ambiante



Rastérisation des ombres (Shadow rasterization)



Ray tracing



Technologie SSR



Technologie de réduction de bruit (Denoiser)





Performances et résolution : Le leaker a également mentionné que le ray tracing pourrait ne pas toujours fonctionner dans le jeu en raison de l’ajustement des performances. Il a ajouté que cela dépendrait de l’aide d’autres technologies telles que les réflexions de l’espace écran et le réducteur de bruit. Bien que la communauté s’attende à ce que GTA 6 supporte 60 images par seconde, mvbr a décrit que ce ne serait pas le cas, mentionnant que le jeu fonctionne actuellement en 1440p avec le ray tracing à 30 images par seconde.



Enfin, mvbr a mentionné que Rockstar a renforcé sa sécurité depuis les précédentes fuites de GTA 6, mais cela n’a pas empêché l’apparition de nouvelles fuites.