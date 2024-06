1 [NSW] Paper Mario: The Thousand-Year Door (Nintendo, 05/23/24) – 19,180 (168,883)

2 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 10,110 (7,792,869)

3 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,415 (5,864,036)

4 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 4,849 (3,539,474)

5 [NSW] Super Mario Bros. Wonder (Nintendo, 10/20/23) – 4,557 (1,867,598 )

6 [NSW] Splatoon 3 (Nintendo, 09/09/22) – 4,342 (4,312,457)

7 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 4,160 (2,294,450)

8 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 4,120 (5,521,954)

9 [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 3,954 (1,454,184)

10 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 3,361 (3,582,007)

11 [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! (Konami, 11/16/23) – 3,359 (1,065,641)

12 [NSW] Princess Peach: Showtime! (Nintendo, 03/22/24) – 2,655 (177,740)

13 [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet (The Pokemon Company, 11/18/22) – 2,627 (5,354,056)

14 [PS5] Stellar Blade (SIE, 04/26/24) – 2,387 (101,767)

15 [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 2,385 (984,750)

16 [NSW] It Takes Two (Electronic Arts, 12/08/22) – 2,379 (54,358 )

17 [PS5] Rise of the Ronin (SIE, 03/22/24) – 2,128 (128,110)

18 [NSW] Endless Ocean Luminous (Nintendo, 05/02/24) – 1,852 (47,299)

19 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 1,782 (1,287,904)

20 [NSW] Kirby and the Forgotten Land (Nintendo, 03/25/22) – 1,768 (11,17,239)

21 [NSW] Nintendo Switch Sports (Nintendo, 04/29/22) – 1,659 (1,335,074)

22 [NSW] Pikmin 4 (Nintendo, 07/21/23) – 1,612 (1,215,760)

23 [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo, 10/27/17) – 1,535 (2,483,034)

24 [NSW] Touhou Spell Carnival (Compile Heart, 06/06/24) – 1,495 (New)

25 [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 1,486 (1,987,736)

26 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 1,420 (2,299,049)

27 [PS5] Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix, 02/29/24) – 1,311 (335,059)

28 [NSW] Puyo Puyo Tetris 2 Special Price (SEGA, 11/17/22) –

29 [NSW] Mario vs. Donkey Kong (Nintendo, 02/16/24) – 1,131 (163,938 )

30 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 1,120 (3,000,700)



-1 seule entrée à la 24 ème place avec Touhou Spell Carnival



-Momotaroh d'Hudson soft/Konami, sorti en 2020, a dépassé la barre des 3 millions. Je me demande si ce n'est pas le titre le plus vendu de l'histoire de Konami au Japon.



-Nintendo en 2024 c'est:

Paper Mario: The Thousand-Year Door 19,180 (168,883)

Princess Peach: Showtime! 2,655 (177,740)

Endless Ocean Luminous 1,852 (47,299)

Mario vs. Donkey Kong 1,131 (163,938 )

au total sur l'année c'est pas fou à eux 4 ils ne font qu'environ 557 000 jeux vendus.



-On ne va pas parler d'urgence vu qu'il reste les anciens gros jeux qui continuent à se vendre et que la Switch continue à être en tête au Japon mais il devient temps de présenter la Switch 2



-Stellar Blade qui a bien résisté décroche maintenant.



-Animal Crossing va sur ses 8 millions en cartouche

-Mario Kart sur ses 6 millions en cartouche

-Mario wonder sur ses 2 millions

-Luigi's Mansion 3 fait un retour des enfers à la 15ème place, lon se doute bien qu'il y a un effet du à la sortie prochaine de Luigi's Mansion 2. Il devrait d'ailleurs en profiter pour faire son premier million au Japon.



le point des Zelda:

[NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo, 05/12/23) – 1,486 (1,987,736)

[NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 1,420 (2,299,049)

alors TotK avance difficilement devant BotW, TotK va sans doute aller chercher avant 2025 la barre des 2 millions ce qui ferait environ une différence d'environ 300/350 000 exemplaires entre les deux.

Alors avec quand même environ 5 à 6 ans de différences, le TotK logiquement est derrière BotW et on peut aussi penser que beaucoup d'acheteurs de la version physique de BotW sont passer par l'e-shop pour chopper la suite.

en conclusion on peut estimer de façon générale que les deux épisodes se seront vendus de façon équivalente malgré que l'un est sans doute meilleur que l'autre.

Par contre je ne pense pas c'est le cas en occident.