Salut à tous,Avec ce nouveau test pépite, je vous propose aujourd'hui de revenir sur The Evil Within 2 ! J'avais parlé du 1er il y a quelques temps. Personnellement j'avais adoré le 2è bien qu'il propose une expérience horrifique différente de celle du 1er jeu de Mikami.Et vous qu'en aviez-vous pensé ?Bon visionnage

