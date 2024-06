Pour ceux comme moi, fan de la première heure de jeu de conduite en monde ouvert... ne vous tentez d'acheter cet épisode car même si la carte du jeu est sympa, le jeu est :Et il tourne malAUCUNE VIE, à part quelques voitures, au même comportement qu'il y a 20 ans... où est l'évolution du monde ouvert deux décennies après ?C'est du copié-collé du 2 d'il y a 15 ans, sans modernisationC'est BEAUCOUP plus proche de The Crew (3) en terme de sensation que de GT7, par exemple. Donc très arcade avec très peu de détail et de ressenti dans le pilotage, même avec un bon volant.