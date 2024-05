Salut l'équipe ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de présenter mon tout premier test sur Tekken 8 que je considère stipule le titre de mon article : l'apogée de sa saga !Après avoir bien torché le dernier jeu de combat de bandai namco.J'ai eu l'envie de traduire mon ressenti sur ce tekken tellement je l'ai apprécié et que j'ai eu du mal à lâcher la manette.Vous en avez pensé quoi de ce nouveau volet ? Êtes vous d'accord avec mon ressenti ?Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg

posted the 05/23/2024 at 04:23 PM by ozymandia