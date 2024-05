Star Citizen

Deux fois par an au moins, Star Citizen est jouable gratuitement, à l'occasion de deux évènements : mi-mai avec l'Invictus Launch Week et fin novembre pour l'Intergalactic Aerospace Expo (les ventes anniversaire du jeu). Vous l'avez compris, l'Invictus Launch Week a lieu en ce moment même, sur la planète-ville ArcCorp. Cette exposition est l'occasion de tester de nombreux vaisseaux pour les joueurs habituels, et de tester le jeu tout court pour ceux qui ne l'ont pas encore, carDe nombreux vaisseaux sont jouables (et donc aussi achetables) pendant cette douzaine de jours, CIG profitant bien sûr de l'occasion pour dévoiler de nouvelles réalisations, à l'instar de la moto Pulse, de l'utilitaire à rayon tracteur MPUV 1T ou encore de l'ambulance Ursa Medivac. Les joueurs pourront comme à l'accoutumée admirer chaque jour les vaisseaux d'un constructeur différent, ainsi que visiter un Idris, un vaisseau capital (donc gigantesque) que seul l'IA peut dans l'immédiat piloter.Comme CIG sait pertinemment que de nombreuses personnes testant le jeu vont se laisser convaincre de l'acheter, le studio propose deux(c'est-à-dire le jeu + un vaisseau de base) à des tarifs préférentiels : vous pouvez ainsi acquérir le jeu avec un Aurora pour 45,20€ ou bien avec un Avenger Titan pour 62,77€ , ce dernier étant d'ailleurs prêté aux joueurs pendant la durée de l'évènement.CIG a publié une courte vidéo pour indiquer grossièrement comment se rendre à l'exposition sur ArcCorp :Si tester le jeu vous intéresse, vous devrez d'abord créer un compte depuis le site officiel RobertsSpaceIndustries.com . Ensuite, vous devrez télécharger le launcher du jeu, lequel va récupérer les fichiers nécessaires à l'installation de Star Citizen (environ 100 Go). Puis il ne vous restera plus qu'à vous lancer à l'assaut des étoiles... Dans l'idéal, faites vous aider lors de vos débuts, car Star Citizen est un jeu complexe qu'il est délicat d'apprivoiser tout seul.