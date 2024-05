Salut l'équipe ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ma collection PS5 !Composé d'une trentaine de jeux de tous les horizons, j'en suis plutôt fier et la console à tout des exclusivités qui valent la peine en plus d'avoir une ludothèque qui se garni d'années en années.J'ai hâte de voir à quel point ma collection pourra grandir d'ici quelques années !Vous avez pensé quoi de la console et ses jeux ?Enjoie !Vous voulez rejoindre le clan et faire partie de l'aventure ? Un seul lien à suivre !Retrouver moi sur Youtube : https://youtube.com/channel/UCtz48ubi_IGi6Hngmgpjjzg